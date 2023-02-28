Женщина раскрыла ложь мужа благодаря фотографии

Жена раскрыла обман мужа по отправленной им фотографии

Пользовательница британского форума Mumsnet сумела раскрыть обман супруга благодаря тому, что проверила метаданные отправленной им фотографии. О том, как мужчина попался на лжи о своем местоположении, пишет The Mirror.

Мужчина сказал супруге, что собирается пройти обучение на работе. Место, где он должен был участвовать в тренинге с коллегами, находилось в двух часах езды от дома. «В пятницу днем муж позвонил мне и сказал, что он, как и некоторые другие участники тренинга, опоздал. Из-за этого ему придется провести ночь с субботы на воскресенье в отеле», — говорит женщина.

В субботу мужчина отправил жене фотографию с тренинга, а утром следующего дня прислал скриншот, на котором отсутствовали метаданные, подтверждающие время и место создания фотографии. Пользовательница решила проверить данные первого снимка и обнаружила, что он был сделан десять дней назад.

«Когда он вернулся домой в воскресенье, я спросила у него о фотографии. Он выглядел немного взволнованным и признался, что снимок был сделан не в субботу, и он не знает, почему так поступил», — рассказывает женщина.

Пользовательница продолжила выяснять причину лжи супруга, и тогда он разозлился и заявил, что не хочет это обсуждать. Женщина призналась, что в последнее время испытывает трудности в браке и подозревает, что супруг завел роман на стороне.

Пользователи форума поспешили поддержать женщину. «Тот факт, что вам нужны доказательства того, где он находится, уже о многом говорит», — заявляет один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok уличила мужа в неверности благодаря отправленной им фотографии. Женщина нашла необычную деталь на снимке, которая вызвала у нее подозрение.

