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09:23, 28 февраля 2023Из жизни

Женщина раскрыла ложь мужа благодаря фотографии

Жена раскрыла обман мужа по отправленной им фотографии

Фото: Eric Ward / Unsplash

Пользовательница британского форума Mumsnet сумела раскрыть обман супруга благодаря тому, что проверила метаданные отправленной им фотографии. О том, как мужчина попался на лжи о своем местоположении, пишет The Mirror.

Мужчина сказал супруге, что собирается пройти обучение на работе. Место, где он должен был участвовать в тренинге с коллегами, находилось в двух часах езды от дома. «В пятницу днем муж позвонил мне и сказал, что он, как и некоторые другие участники тренинга, опоздал. Из-за этого ему придется провести ночь с субботы на воскресенье в отеле», — говорит женщина.

В субботу мужчина отправил жене фотографию с тренинга, а утром следующего дня прислал скриншот, на котором отсутствовали метаданные, подтверждающие время и место создания фотографии. Пользовательница решила проверить данные первого снимка и обнаружила, что он был сделан десять дней назад.

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«Когда он вернулся домой в воскресенье, я спросила у него о фотографии. Он выглядел немного взволнованным и признался, что снимок был сделан не в субботу, и он не знает, почему так поступил», — рассказывает женщина.

Пользовательница продолжила выяснять причину лжи супруга, и тогда он разозлился и заявил, что не хочет это обсуждать. Женщина призналась, что в последнее время испытывает трудности в браке и подозревает, что супруг завел роман на стороне.

Пользователи форума поспешили поддержать женщину. «Тот факт, что вам нужны доказательства того, где он находится, уже о многом говорит», — заявляет один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok уличила мужа в неверности благодаря отправленной им фотографии. Женщина нашла необычную деталь на снимке, которая вызвала у нее подозрение.

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Алиса Удовик
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