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09:05, 16 января 2023Из жизни

Женщина раскрыла измену мужа благодаря отправленной им фотографии

Женщина увидела выпрямители волос на фотографии мужа и раскрыла его измену

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Пользовательница TikTok уличила мужа в неверности благодаря отправленной им фотографии. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина рассказала, что ее супруг отправился в казино и решил провести ночь в отеле неподалеку. Вечером он сфотографировался в ванной комнате своего номера и отправил несколько снимков жене. Однако женщина заметила странные детали и быстро раскрыла измену мужа.

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Она опубликовала фотографии в социальной сети, чтобы посмотреть, смогут ли другие пользователи найти необычную деталь, которая вызвала у нее подозрение. Позже она объяснила, что увидела несколько выпрямителей волос, которые не предоставляются отелями, и поняла, что в номере с супругом находилась другая женщина.

Некоторые пользователи также заметили, что на мужчине нет обручального кольца. «Мужики реально не думают» — написал один человек в комментариях.

Ранее сообщалось, что пользовательница форума заподозрила мужа в измене и ворвалась в кабинет врача, к которому тот пошел на прием. В посте она рассказала, что отчаянный поступок, на который она решилась, опозорил мужчину.

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Алиса Удовик
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