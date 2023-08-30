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14:09, 30 августа 2023Россия

В России предрекли упрощение увольнений за пьянство на работе

Юрист Яковлева: увольнять недобросовестных сотрудников за пьянство станет проще

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Увольнять недобросовестных работников за пьянство станет проще после решения Верховного суда, которое позволяет расторгать договор без медосвидетельствования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала юрист компании Bridge Group, специалист по трудовому праву Валентина Яковлева.

Сейчас это решение позволит работодателям эффективнее бороться с недобросовестными работниками. Не могу себе представить случай, когда работник трезв, а работодатель начал составлять какие-то записки

Валентина Яковлеваюрист по трудовому праву

«В случаях, связанных с алкогольным опьянением, как правило, работник бывает недобросовестным. Потому что действительно случаи, когда работники приходят в состоянии алкогольного опьянения или употребляют на рабочем месте, очень частые. Именно работодатель в данной ситуации находится в незащищенном положении, именно ему приходится доказывать факт опьянения, именно ему приходится собирать документы, подтверждающие алкогольное опьянение», — объяснила она.

Верховный суд утвердил право работодателей увольнять без медосвидетельствования за пьянство, если есть другие доказательства нарушения, отметила юрист. Это решение вынесли после дела слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный Октябрь», который отказался проходить экспертизу, напомнила Валентина Яковлева.

С точки зрения закона наличие медосвидетельствования не является обязательным для увольнения сотрудников, могут быть использованы другие доказательства, в частности, акты, служебные записки. Они могут применяться при обосновании увольнения за алкогольное опьянение

Валентина Яковлеваюрист по трудовому праву

«Ничего такого сверхъестественного в данном решении нет абсолютно. В данном конкретном кейсе нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права и процессуального права, а именно не исследовали те доказательства, которые предоставил работодатель. На это и указал, по сути, Верховный суд. Верховный суд не разрешил быть пьяным на работе, Верховный суд лишь сказал, что при разрешении данного дела не были исследованы доказательства, которые предоставил работодатель», — добавила специалист.

Верховный суд постановил, что работодатель может увольнять без медосвидетельствования сотрудников, которые появляются пьяными на рабочем месте. Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный Октябрь». Мужчину обнаружили на работе в состоянии алкогольного опьянения и составили соответствующий акт.

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Руководитель потребовал от него пройти экспертизу, однако тот отказался, поскольку не захотел платить за процедуру 1600 рублей. В итоге сотрудника уволили, и он пошел в суд. При разбирательстве он заявил, что объяснительную с раскаянием его заставили писать под давлением. Бывший работник требовал восстановить его, выплатить зарплату, а также компенсацию морального вреда. И хотя суды первых трех инстанций пошли мужчине на встречу, на сторону предприятия стал Верховный суд.

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