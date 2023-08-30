Пьяных россиян разрешили увольнять с работы без медосвидетельствования

Верховный суд счел возможным увольнять пьяных работников без медзаключения

Работодатель имеет право уволить сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медицинского освидетельствования. Это подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России, пишет РИА Новости.

Верховный суд рассмотрел дело слесаря-сборщика петербургского завода «Красный Октябрь». В отношении него на работе был составлен акт о нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Руководитель мужчины потребовал от него пройти медосвидетельствование, однако тот отказался, поскольку не захотел платить за процедуру 1600 рублей. В итоге работник был уволен и пошел в суд.

В суде мужчина указывал, что никаких доказательств состояния опьянения у руководства не было, а объяснительную с раскаянием его заставили писать под давлением. Бывший работник требовал восстановить его, выплатить зарплату, а также компенсацию морального вреда. И хотя суды первых трех инстанций пошли мужчине на встречу, на сторону предприятия стал Верховный суд.

Высшая инстанция установила, что выявить факт алкогольного опьянения можно не только с помощью медосвидетельствования, но и благодаря другим доказательствам. В итоге суд отменил решение о восстановлении на работе и отправил дело на повторное рассмотрение.

В июне Верховный суд отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов. Высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием.