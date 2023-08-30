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07:59, 30 августа 2023Интернет и СМИ

Парень скрыл одну деталь о личной жизни и разрушил отношения с девушкой

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

28-летняя пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее парень решил скрыть одну важную деталь о своей личной жизни, чем разрушил их отношения. Девушка рассказала, что решила расстаться с парнем после того, как он отказался объявлять общим коллегам об их отношениях.

«Мы с познакомились с Джеком на работе, мы встречались 11 месяцев и не раскрывали коллегам тот факт, что мы вместе», — написала автор поста. При этом, по ее словам, многие из их коллег догадывались об их секрете.

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Героиня истории рассказала, что недавно их коллектив собирался в ресторане. После нескольких коктейлей, как отметила девушка, коллеги начали интересоваться у нее и Джека, связывают ли их романтические отношения. «Я посмотрел на Джека, улыбнулась и кивнула», — призналась она. Однако ее возлюбленный начал отрекаться от отношений с ней и позже на вопрос о том, свободен ли он, ответил положительно.

«Я была в шоке, а он начал избегать зрительного контакта со мной», — возмутилась рассказчица. Затем она выпила еще несколько напитков и подошла к парню, который сидел за другим столом. «Он часто смотрел на меня, и я подошла к нему и провела с ним остаток вечера», — отметила она.

«Мы обменялись номерами с парнем из бара, Джек наблюдал за этим и был в ужасе», — написала рассказчица. По ее словам, Джек звонил ей десятки раз, затем появился у двери ее дома и начал осуждать за ее поведение в ресторане. «Когда он сказал при всех, что свободен, что-то разрушилось внутри меня, поэтому я решила расстаться с ним», — заключила автор.

В комментариях под постом многие назвали поведение автора незрелым. «Тебе почти 30, ты ведешь себя как подросток», «Вы оба примерно на 10 лет переросли такое поведение», — высказались комментаторы. Многие пользователи также отметили, что автору нужно было поговорить с парнем наедине и решить проблему, а не устраивать сцену перед коллегами.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал секрет своей невесты и захотел отменить свадьбу. Мужчина заявил, что решил разорвать отношения с возлюбленной, так как она покрывала измены своей сестры.

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    Олег Давыдов
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