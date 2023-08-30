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08:30, 30 августа 2023Россия

Украинский беспилотник сбили в небе над российским областным центром

Губернатор Богомаз: украинский беспилотник сбили в небе над Брянском
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Украина попыталась атаковать Брянскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По словам главы приграничного региона, аппарат сбили в небе над Советским районом областного центра с помощью средств противовоздушной обороны.

В результате падения БПЛА повреждения получило одно административное здание, также Богомаз сообщил о возгорании. На месте ЧП работают экстренные службы.

В ночь на среду, 30 августа, Минобороны России сообщило о пресечении массированной атаки Украины по объектам на территории России. Военное ведомство сообщило об уничтожении двух БПЛА самолетного типа над Брянской и Орловской областями.

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    Алан Босиков
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