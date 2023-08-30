Россиянам напомнили способы сэкономить на налогах

Депутат Чаплин: квартиру без НДФЛ можно продать через пять лет

Продать квартиру, не уплачивая подоходный налог, можно спустя пять лет после ее покупки, то есть после истечения минимального срока владения. Об этом и других способах сэкономить на выплатах государству россиянам напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, его слова приводит NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях для недвижимости сокращается минимальный срок владения, после которого платить НДФЛ уже не нужно. В качестве примера он привел ситуацию, когда объект является для семьи единственным жильем либо его подарили. «Здесь важно учесть, что при наличии покупки жилья, когда в семье двое или более детей, можно использовать освобождение от НДФЛ», — добавил депутат.

Другой способ, о котором рассказал Чаплин, — имущественный вычет после покупки жилья. На него могут претендовать все граждане, чей доход облагается НДФЛ. Помимо этого, существуют льготы по имущественным налогам, положенные ряду категорий россиян. Пенсионеры освобождены от земельного налога с шести соток и от налога на имущество за квартиру или дом.

Днем ранее Чаплин напомнил, что получить налоговый вычет за покупку квартиры неработающим пенсионером могут его работающие дети.