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11:32, 29 августа 2023Среда обитания

Назван способ получить налоговый вычет за покупку квартиры для пенсионеров

Депутат Чаплин: получить налоговый вычет за покупку жилья пенсионером могут дети

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Получить налоговый вычет за покупку квартиры неработающим пенсионером могут его работающие дети. Соответствующий способ россиянам назвал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, его слова приводит «Российская газета».

Эксперт напомнил, что работающие граждане имеют право получить 13 процентов от суммы, уплаченной за приобретение жилья в собственность — даже если оно было куплено в ипотеку. При этом оформить налоговый вычет в год, когда квартира была приобретена, не удастся — так, в 2023-м можно подать декларации и вернуть налог за 2020, 2021 и 2022 годы.

«Правила гласят, что если пенсионеры не работают, то налог вправе получить их работающие дети, а если пожилые люди трудоустроены, то оформить декларацию они могут самостоятельно. Помимо этого, родители вправе оформить вычет на покупку жилья ребенку до 18 лет (если указано, что он собственник). При этом после совершеннолетия ребенок не потеряет свое право на вычет», — пояснил Чаплин.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога при сдаче жилья в аренду.

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    Полина Кислицына
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