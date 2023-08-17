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09:08, 17 августа 2023Среда обитания

Одну категорию россиян предложили освободить от налога при сдаче жилья

Депутат Чернышов предложил освободить пенсионеров от НДФЛ при сдаче жилья

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога при сдаче жилья в аренду. О возможных льготах для одной категории россиян он рассказал агентству РИА Новости.

«Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Сейчас налог составляет 13 процентов от стоимости аренды», — пояснил депутат Госдумы. Чернышов отметил, что для большого количества арендодателей пожилого возраста сдача жилья служит «второй пенсией». Он добавил, что зачастую вторая квартира, доступная для сдачи, является результатом труда нескольких поколений.

Вице-спикер подытожил, что небольшой доход от сдачи такого жилья должен целиком доставаться пожилому владельцу в качестве благодарности за его труд в течение жизни.

В июле депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин напомнил, что пенсионеры и многодетные семьи могут сэкономить при уплате земельного налога.

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    Полина Кислицына
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