Названы способные сэкономить при уплате земельного налога категории россиян

Депутат Чаплин: сэкономить при уплате земельного налога могут пенсионеры и многодетные

Сэкономить при уплате земельного налога могут пенсионеры и многодетные семьи. Эти и другие категории россиян назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин, его слова передает «Российская газета».

По словам эксперта, налог на землю зависит от размера налогооблагаемой базы и ставки земельного налога. При этом, согласно нормам российского законодательства, ряд категорий граждан могут платить неполную сумму — для них налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, или в постоянном (бессрочном) пользовании, или пожизненном наследуемом владении.

Чаплин отметил, что в число льготников, которым доступна пониженная ставка земельного налога, входят такие, как Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны и инвалиды боевых действий. Кроме того, к тем, кто может сэкономить при уплате земельного налога, относятся инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, пострадавшие от радиации и принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия граждане. Наконец, пониженная ставка положена людям пенсионного возраста и многодетным семьям. Депутат также рассказал, что органы местного самоуправления по закону могут выделять и другие, дополнительные категории граждан, имеющих право на предоставление льгот по земельному налогу.

В мае замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести новую льготу для многодетных семей — увеличить для них размер земельного участка, не облагаемого налогом.