Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:26, 18 июля 2023Среда обитания

Названы способные сэкономить при уплате земельного налога категории россиян

Депутат Чаплин: сэкономить при уплате земельного налога могут пенсионеры и многодетные

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Сэкономить при уплате земельного налога могут пенсионеры и многодетные семьи. Эти и другие категории россиян назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин, его слова передает «Российская газета».

По словам эксперта, налог на землю зависит от размера налогооблагаемой базы и ставки земельного налога. При этом, согласно нормам российского законодательства, ряд категорий граждан могут платить неполную сумму — для них налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, или в постоянном (бессрочном) пользовании, или пожизненном наследуемом владении.

Чаплин отметил, что в число льготников, которым доступна пониженная ставка земельного налога, входят такие, как Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны и инвалиды боевых действий. Кроме того, к тем, кто может сэкономить при уплате земельного налога, относятся инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, пострадавшие от радиации и принимавшие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия граждане. Наконец, пониженная ставка положена людям пенсионного возраста и многодетным семьям. Депутат также рассказал, что органы местного самоуправления по закону могут выделять и другие, дополнительные категории граждан, имеющих право на предоставление льгот по земельному налогу.

В мае замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести новую льготу для многодетных семей — увеличить для них размер земельного участка, не облагаемого налогом.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Имя Исинбаевой уберут из названия стадиона в Дагестане

    В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей

    Спасение планеты увидели в нарциссах

    Скорпион притаился среди фруктов с рынка и ужалил женщину

    Известная телеведущая попросила разрешения материться в эфире

    Руку жительницы Подмосковья затянуло в зернодробильную машину

    Россиянин избивал ногами десятилетнего сына и попал под суд

    Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине

    Фото 48-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в купальнике восхитило фанатов

    Создан «ChatGPT для хакеров»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости