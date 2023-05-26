Для многодетных семей предложили новую льготу

Депутат Лантратова предложила увеличить многодетным размер участка, не облагаемого налогом

Замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести новую льготу для многодетных семей — увеличить для них размер земельного участка, не облагаемого налогом. Об этом сообщают «Известия».

В своем обращении депутат уточнила, что на данный момент россияне, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, не платят земельный налог с 600 квадратных метров площади своего земельного участка, однако государство предоставляет им бесплатно до 15 соток (1,5 тысячи квадратных метров). Поэтому Лантратова посчитала целесообразным дать многодетным семьям возможность не платить налог на все 15 соток.

Депутат также сочла необходимым увеличить жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет. На данный момент если семья платит налог с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости пяти квадратных метров. Лантратова предложила вычитать из нормы 18 квадратных метров на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее льготным категориям граждан в России предложили выдавать денежные компенсации вместо земельных участков. С такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.