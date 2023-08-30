Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:35, 30 августа 2023Экономика

Назван способ спасения Европы от газового кризиса

Bloomberg: промышленный кризис может помочь Европе справиться с дефицитом газа

Фото: Umit Bektas / Reuters

Европейские страны могут справиться с нехваткой газа благодаря промышленному кризису, заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Он пояснил, что европейские энергоемкие компании вынуждены закрываться или сокращать производство из-за роста цен на энергоресурсы. «Охвативший континент производственный кризис — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?» — пишет журналист.

Он также приводит прогноз банка Morgan Stanley, согласно которому совокупный объем спроса на газ на континенте будет на 15 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет. По словам Бласа, страны Европы ждет серьезный спад в производственном секторе и долговременная потеря экономического роста в качестве платы за спасение от энергокризиса.

Ранее сообщалось о падении стоимости газа в Европе. Так, фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE подешевели почти на четыре процента.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт в Пскове атаковали дроны. Повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76

    Назван возможный кандидат на президентский пост в Украине

    В России усомнились в возможности переговоров о мире с Зеленским

    Губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников в Севастополе

    Назван способ спасения Европы от газового кризиса

    Над Рязанской областью сбили украинский беспилотник

    Посольство РФ отреагировало на новый пакет военной помощи США Киеву

    Украинских депутатов предложили отправить на фронт

    В десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

    Власти Орловской области прокомментировали атаку беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости