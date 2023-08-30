Назван способ спасения Европы от газового кризиса

Bloomberg: промышленный кризис может помочь Европе справиться с дефицитом газа

Европейские страны могут справиться с нехваткой газа благодаря промышленному кризису, заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Он пояснил, что европейские энергоемкие компании вынуждены закрываться или сокращать производство из-за роста цен на энергоресурсы. «Охвативший континент производственный кризис — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?» — пишет журналист.

Он также приводит прогноз банка Morgan Stanley, согласно которому совокупный объем спроса на газ на континенте будет на 15 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет. По словам Бласа, страны Европы ждет серьезный спад в производственном секторе и долговременная потеря экономического роста в качестве платы за спасение от энергокризиса.

Ранее сообщалось о падении стоимости газа в Европе. Так, фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE подешевели почти на четыре процента.