NYT: политическая неопределенность в США угрожает передаче F-16 Киеву

Политическая неопределенность в США угрожает передаче истребителей F-16 Киеву. О таких трудностях с поставками пишет New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц.

По словам нынешних и бывших чиновников в Киеве и Вашингтоне, власти Украины чувствуют, что «политические часы тикают». «Президент страны Владимир Зеленский, похоже, стремится добиться поставки как можно больше F-16 до выборов в Европе и США, которые могут привести к изменению взглядов в правительствах, обещавших самолеты», — сказано в публикации.

Отмечается, что большую озабоченность вызывают Соединенные Штаты, где республиканская поддержка направления помощи Украине на десятки миллиардов долларов падает. По словам сенатора от Демократической партии Ричарда Блюменталя, чем больше самолетов будет доставлено до ноября 2024 года, «тем меньшую угрозу воздушной поддержке окажут капризы американской политики».

Еще одна проблема в планах по поставке самолетов — выдача Вашингтоном разрешений для передачи истребителей другим странам. Администрация Байдена дала сигнал Дании, Норвегии и Нидерландам, что разрешит передачу, но новый президент может отменить эти индивидуальные соглашения, если доставка еще не завершена, указала газета.

Однако непосредственным препятствием для размещения обещанных F-16 являются не сами самолеты, а нехватка подготовленных англоговорящих украинских пилотов и вспомогательного экипажа для управления ими и их обслуживания.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан предрек проблемы с применением F-16 украинскими военными. По его словам, один час полета истребителя F-16 Fighting Falcon обходится почти в 27 тысяч долларов и 16 часов технического обслуживания, что создаст Киеву сложности с их эксплуатацией. «В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны [постоянно] идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить», — сказал он.