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06:42, 30 августа 2023Мир

В США предупредили об угрозе F-16 со стороны России

CNN: истребители F-16 станут заманчивыми целями для крылатых ракет ВС России

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Переданные Украине истребители F-16 станут заманчивой целью для российских крылатых ракет, предупредили обозреватели телеканала CNN Тим Листер и Орен Либерман.

Они уточнили, что пока приоритетом для российских войск является уничтожение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако, по мнению журналистов, самолеты F-16 будут представлять куда более заманчивую цель для нанесения ударов крылатыми ракетами по аэродромам и другим оружием в воздухе.

Авторы подчеркнули, что украинские летчики столкнутся с серьезной угрозой в лице российских средств противовоздушной обороны (ПВО), в частности, комплексов С-400 и ракет класса «земля-воздух».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что F-16 могут появиться на фронте весной следующего года. Он пояснил, что для их применения требуется подготовить необходимую инфраструктуру, что займет по меньшей мере полгода.

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    Марина Совина
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