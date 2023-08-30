Генерал ВСУ скромно оценил эффект от получения F-16 для фронта

Генерал ВСУ Кривонос: F-16 не внесут решительный вклад в ситуацию на фронте

Получение истребителей F-16 окажет скромный эффект на положение дел на фронте. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Рада».

«F-16 улучшат наши возможности, но не внесут решительный вклад. Все равно, как бы там ни было, решающим фактором в ведении боевых действий является пехотинец», — сказал Кривонос.

Генерал назвал главной задачей командования руководства защиту аэродромов, на которых могут быть размещены F-16, системами противовоздушной обороны (ПВО). «Если мы потеряем эти самолеты, то нам их больше не дадут», — сказал он.

Кривонос также заявил о важности модификации истребителей. «Мы еще даже не знаем, какие именно самолеты нам дадут и какой серии, какого поколения. Это большая разница. Я не думаю, что нам дадут самолеты последней серии», — указал генерал-майор.

Ранее издание The New York Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский спешит получить истребители F-16, поскольку обещанная Киеву военная помощь может прекратиться с избранием новых глав западных государств.

