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10:06, 30 августа 2023Бывший СССР

Названа причина желания Зеленского быстрее получить истребители F-16

NYT: Украина хочет быстрее получить F-16 из-за выборов в странах Запада

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский спешит получить истребители F-16, поскольку обещанная Киеву военная помощь может прекратиться с избранием новых глав западных государств. Об этом сообщает газета The New York Times.

В частности, в материале издания обращается внимание на Нидерланды, власти которых заявили о намерении передать Украине 42 истребителя F-16, постепенно выводимых из собственных Военно-воздушных сил. Уточняется при этом, что парламентские выборы там пройдут в ноябре.

«Куда большее опасение представляют США, где республиканцы все чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Украины», — добавил автор.

Ранее обозреватели телеканала CNN заявили, что переданные Киеву истребители F-16 станут заманчивой целью для российских крылатых ракет. По мнению журналистов, угрозу для самолетов будут представлять, в частности, комплексы С-400 и ракеты класса «земля-воздух».

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    Георгий Нестеров
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