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12:20, 30 августа 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал россиянкам старше 50 лет самую модную одежду

Стилист Лисовец посоветовал россиянкам старше 50 лет носить грубые ботинки

Фото: Jornada Produtora / Unsplash

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам старше 50 лет самую модную одежду. Соответствующая публикация появилась на сайте издания «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, в данном возрасте нет никаких ограничений. Он отметил, что зрелые женщины могут носить джинсы, лакированную обувь, рубашки и юбки из денима, а также грубые ботинки, «казаки» на невысоком каблуке, клетчатое пальто.

При этом эксперт посоветовал не прибегать сразу к классическому стилю. «Проблема заключается в том, что в России женщины после 50 лет начинают уходить в сторону каких-то придуманных правил и запретов. Некоторые женщины в зрелом возрасте только расцветают и начинают жить полной жизнью», — пояснил Лисовец.

В связи с этим собеседник издания порекомендовал дополнять образы блестящими вещами, большими сумками и массивными очками. «Также женщины элегантного возраста могут носить футболки с принтом, как и молодежь, или рубашку в горох вместе с джинсами», — заявил стилист и уточнил, что принты не должны быть детскими.

Ранее Лисовец назвал актуальный тренд для российских мужчин. Эксперт посоветовал им носить короткие шорты.

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    Мария Винар
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