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12:05, 30 августа 2023Путешествия

Оценена опасность лесного пожара в Геленджике для туристов

АТОР: лесной пожар в Геленджике не влияет на отдых туристов
СюжетЛесные пожары:

Фото: Андрей Храпов / ТАСС

Лесной пожар в Геленджике не застрагивает туристические объекты, отдыхающие не требуют переселять их в другие места. Опасность стихийного бедствия для находящихся на отечественном курорте путешественников в разговоре с РИА Новости оценил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений, — заявил эксперт. — Это означает, что туристическую территорию это не затрагивает. И влияния на туризм никакого не оказывается».

Ранее 30 августа стало известно, что площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое и составила 118 гектаров. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов со ссылкой на управление МЧС по Кубани.

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    Фариза Бацазова
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