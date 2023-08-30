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09:44, 30 августа 2023Россия

Площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое

Мэр Богодистов: площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектар

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое и составила 118 гектар. Об этом со ссылкой на управление МЧС по Кубани сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 30 гектаров. В МЧС тогда отчитывались об участии более 400 человек в борьбе со стихией.

«В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. Помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы», — уточнил эти данные Богодистов.

Пожар в Геленджике начался 29 августа. По предварительным данным, огонь распространился из-за местного жителя, который сжигал на костре оплетку проводов. Для тушения мощного пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200.

В сети также появились кадры мощного пожара. На них видно, что в горах города полыхает мощный пожар, из которого вырываются языки пламени.

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    Анастасия Шейкина
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