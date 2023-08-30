Мощный пожар в Геленджике сняли на видео

Kub Mash опубликовал кадры мощного пожара в Геленджике

В сети появилась видеозапись мощного пожара в Геленджике, площадь которого достигла 30 гектаров. Ее публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, что в горах города полыхает мощный пожар, из которого вырываются языки пламени.

МЧС в Telegram-канале сообщило, что для тушения мощного пожара в российском городе на Кубани вылетел самолет-амфибия Бе-200. Со стихией борются более 400 человек и 70 единиц техники. К тушению подключили два вертолета.

Пожар в Геленджике начался 29 августа. По предварительным данным, огонь распространился из-за местного жителя, который сжигал на костре оплетку проводов.