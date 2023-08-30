Россиянин оказался виновником сильного пожара в Геленджике

Полиция задержала виновника мощного пожара в Геленджике

Площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое

Начало событий в новости Площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое

Полиция задержала 40-летнего жителя Геленджика, который мог спровоцировать сильный пожар на площади более полутора тысяч гектаров. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина на своем придомовом участке в районе Бобруковой щели занимался подготовкой электрокабеля к продаже, в результате неосторожного обращения произошло возгорание земляной подстилки. Огонь перекинулся на деревья и охватил лес.

В тушении пожара участвует вертолет Ми-8, 80 единиц техники и 441 человек. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара увеличилась более чем втрое.

Пожар в Геленджике начался 29 августа. В сети очевидцы выкладывают кадры с мощным огнем.