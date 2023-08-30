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15:37, 30 августа 2023Силовые структуры

Россиянин стал фигурантом уголовного дела по факту лесного пожара в Геленджике

В отношении жителя Геленджика возбудили уголовное дело по факту лесного пожара
Начало событий в новости Россиянин оказался виновником сильного пожара в Геленджике

Фото: МЧС России / ТАСС

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о 40-летнем мужчине, которого ранее задержала полиция. Его обвиняют по статье 261 («Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений») УК РФ.

Сильный пожар в Геленджике, который мог спровоцировать местный житель, начался 29 августа. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электрокабелем, который мужчина на своем придомовом участке готовил к продаже.

Огонь перекинулся на деревья и охватил более полутора тысяч гектаров леса. В его тушении участвуют вертолет Ми-8, 80 единиц техники и 441 человек.

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    Олеся Мицкевич
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