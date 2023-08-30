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01:04, 30 августа 2023Россия

В Геленджике произошел пожар на площади 15 гектаров

Минприроды: площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров
СюжетЛесные пожары:

Фото: Министерство природных ресурсов Краснодарского края

На территории Геленджика 29 августа начался лесной пожар, его площадь увеличилась до 15 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram-канале.

«Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за день авиация сбросила 135 тонн воды. В настоящее время на месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. С 6:00 два вертолета МЧС продолжат тушение огня.

В Минприроды отметили, что работу пожарных осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду. В то же время там подчеркнули, что обстановка на месте пожара контролируемая.

Ранее начальник Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства Кирилл Провин рассказал «Ленте.ру», что пожароопасный сезон в России в этом году наступил на 20 дней раньше. В качестве примера он привел регионы Урала, которые не были затронуты огнем в прошлые годы. Однако этот весенний период данные субъекты РФ прошли намного хуже из-за раннего схода снежного покрова.

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    Марина Совина
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