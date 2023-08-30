Площадь лесного пожара в Геленджике выросла вдвое

МЧС: лесной пожар в Геленджике вырос до 30 гектаров, его тушат более 400 человек

Лесной пожар в Геленджике Краснодарского края вырос вдвое, до 30 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Со стихией борются более 400 человек и 70 единиц техники. К тушению подключили два вертолета.

Пожар осложняется сильным порывистым ветром. Также трудность для пожарных представляет сложно-пересеченный рельеф местности. В МЧС заверили, что угрозы объектам инфраструктуры нет.

О возгорании сообщалось ранее 30 августа.

