В Евросоюзе ситуацию в Габоне назвали «большой проблемой для Европы»

Боррель: ситуация в Габоне является «большой проблемой для Европы»

Ситуация в Габоне, где военные заявили о захвате власти в стране, является «большой проблемой для Европы». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет Reuters.

«Это большая проблема для Европы», — заявил он. Если информация о военном перевороте подтвердится, то это усилит нестабильность во всем регионе.

«Весь регион, начиная с Центральноафриканской Республики, затем Мали, затем Буркина-Фасо, теперь Нигер, может быть, Габон, находится в очень сложной ситуации», — сказал Боррель.

Он пообещал, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят ситуацию в Габоне. Боррель считает, что главы военных ведомств должны обсудить, каким образом можно улучшить политику ЕС в упомянутых африканских странах.

Ранее группа высокопоставленных военных появилась в эфире телеканала Gabon 24 и заявила, что теперь они возглавляют Габон. Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы главы государства. В столице Габона слышна стрельба.