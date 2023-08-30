Военные Габона совершили госпереворот

Военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти

В Габоне состоялся военный переворот. Об этом сообщает Reuters.

Группа высокопоставленных военных появилась в эфире телеканала Gabon 24 и заявила, что теперь они возглавляют центральноафриканскую страну. Также они сообщили о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы главы государства. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования.

Сейчас в столице Габона Либревиле слышна стрельба.