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07:56, 30 августа 2023Мир

Военные Габона совершили госпереворот

Военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти

Фото: Gerauds Wilfried Obangome / Reuters

В Габоне состоялся военный переворот. Об этом сообщает Reuters.

Группа высокопоставленных военных появилась в эфире телеканала Gabon 24 и заявила, что теперь они возглавляют центральноафриканскую страну. Также они сообщили о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы главы государства. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования.

Сейчас в столице Габона Либревиле слышна стрельба.

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    Марина Совина
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