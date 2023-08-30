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18:44, 30 августа 2023Культура

Опубликован первый трейлер сиквела «Гардемаринов» с Михаилом Боярским

Вышел первый трейлер новой части «Гардемаринов» с Михаилом Боярским

Вышел первый трейлер к двухсерийному фильму «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Ролик был опубликован на YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат».

Отмечается, что в четвертой части «Гардемаринов» появится Михаил Боярский, недавно объявивший о завершении театральной карьеры, а также Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Кристина Орбакайте. Кроме них в актерский состав картины вошли Федор Добронравов, Роман Мадянов, Всеволод Шиловский, Анастасия Макеева, Александр Панкратов-Черный и другие.

Сюжет новых фильмов расскажет о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году во времена русско-турецкой войны. Действие развернется в Крыму. Режиссером сиквела выступила создательница оригинальных «Гардемаринов» 1988 года Светлана Дружинина. Фильм «Гардемарины 1787. Мир» выйдет на российских экранах пятого октября, а «Война» — 16 ноября.

В июле этого года вышел первый трейлер исторического фильма «Наполеон» режиссера Ридли Скотта. Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим.

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    Сергей Равин
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