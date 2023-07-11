Вышел первый трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом

Вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли

Вышел первый трейлер исторического фильма «Наполеон». Видео доступно на YouTube-канале стримингового сервиса Apple TV+.

Режиссером картины выступил Ридли Скотт, сценарий написал Дэвид Скарпа. Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Фильм расскажет о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.

Съемки киноленты стартовали в январе 2022 года. Мировая премьера картины запланирована на 22 ноября. После показа в кинотеатрах фильм выйдет на Apple TV+.

В июне киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала второй трейлер продолжения фильма «Дюна» (Dune: Part Two) франко-канадского режиссера Дени Вильнева. Картина посвящена истории Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью.