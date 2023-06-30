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02:19, 30 июня 2023Культура

Вышел новый трейлер второй части «Дюны»

Вышел новый трейлер второй части «Дюны» Вильнева с Кристофером Уокеном и Тимоти Шаламе

Кадр: Warner Bros. Pictures / YouTube

Киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала второй трейлер продолжения фильма «Дюна» (Dune: Part Two) франко-канадского режиссера Дени Вильнева. Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Картина посвящена истории Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью.

В фильме сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер, Сухейла Якуб, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер, получивший премию «Оскар» за создание саундтрека к первой части истории. Мировая премьера «Дюна: Часть вторая» запланирована на 3 ноября.

2 мая вышел первый тизер второй части «Дюны». Он также доступен на YouTube.

Премьера первой части фильма по роману писателя Фрэнка Герберта состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

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    Марина Совина
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