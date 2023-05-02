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23:43, 2 мая 2023Культура

Вышел первый тизер второй части «Дюны»

Вышел тизер второй части «Дюны» франко-канадского режиссера Дени Вильнева

Вышел тизер второй части «Дюны» франко-канадского режиссера Дени Вильнева. Видеоролик доступен на YouTube.

«Дюна 2» расскажет о приключениях главного героя Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Литературной основой сценария фильма стала вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна».

В фильме сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер, Сухейла Якуб, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Премьера сиквела состоится 17 ноября 2023 года.

Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

Марина Совина
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