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19:20, 30 августа 2023Из жизни

Охотники шесть часов сражались с огромным аллигатором

Охотники в США поймали аллигатора длиной 4,3 м и побили рекорд штата Миссисипи

Фото: Jorge Adorno / Reuters

В США охотники на аллигаторов поймали четырехметровую особь и установили новый рекорд штата Миссисипи. Об этом сообщает WFTV.

Огромного аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк. Американцы отправились на охоту на реку Язу вечером 25 августа с целью найти крупное животное. Они рассказали, что встретили несколько трехметровых рептилий, но намеревались побить прежнее достижение и не приближались к ним. Вскоре охотники действительно увидели самца намного большей длины.

Животное оказалось очень сильным, несколько раз срывалось с крючка, выпрыгивало из воды, снова уходило на дно и пряталось под корягами. В итоге американцы сражались с ним больше шести часов — до половины четвертого утра.

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«Мы знали, что аллигатор большой, но были просто поражены, насколько огромными оказались его спина и голова. Сюрреализм какой-то. В этом году мы закончили гоняться за крупняком. Я бы даже сказал, что можно карьеру завершать, если честно», — рассказал Дон Вудс.

После измерения выяснилось, что они поймали аллигатора длиной 4,3 метра и весом 364 килограмма. Животное оказалось на семь сантиметров длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, который был пойман в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в американском городе Тампа, штат Флорида, четверо друзей поймали гигантского питона. Схватка с крупной рептилией попала на видео.

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    Никита Савин
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