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23:13, 30 августа 2023Мир

На месте Польши предрекли возникновение нового государства

Обозреватель Myśl Polska: на месте Польши возникнет государство Укрополия

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На месте Польши возникнет новое государство под названием «Укрополия». Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Уточняется, что управлять придется «методами, успешно опробованными режимом Зеленского, — то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав».

По мнению Ренкаса, в адрес Польши на Западе используют термин «иллиберализм», который обозначает гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.

Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки раздражены расчетливостью украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы.

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    Юлия Мискевич
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