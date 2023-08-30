Обозреватель Myśl Polska: на месте Польши возникнет государство Укрополия

На месте Польши возникнет новое государство под названием «Укрополия». Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Уточняется, что управлять придется «методами, успешно опробованными режимом Зеленского, — то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав».

По мнению Ренкаса, в адрес Польши на Западе используют термин «иллиберализм», который обозначает гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.

Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки раздражены расчетливостью украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы.