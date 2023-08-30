Супругу потерявшей интерес к сексу пожилой женщины дали совет

Сексолог Коннолли: если жена отказывается от секса, надо уговорить ее на терапию

Если пожилая жена начала отказываться от секса, нужно не смиряться с этим, а узнать причину, считает сексолог Памела Коннолли. Совет супругу женщины, которая потеряла интерес к интиму, она дала в колонке для The Guardian.

Мужчина рассказал, что ему и его жене глубоко за 50, оба здоровы, но она страдает от повышенной тревожности. С момента рождения дочери их интимная жизнь угасала, пока не сошла на нет окончательно. От помощи психотерапевта жена отказывается, хотя сама несколько раз говорила о такой возможности. «Ей явно очень некомфортно даже говорить о сексе, настолько, что я перестал поднимать эту тему. Брак без секса ей, кажется, подходит — мы прекрасные друзья и наслаждаемся компанией друг друга», — написал мужчина. По его словам, ему не нравится отсутствие диалога о сексе и потеря важного элемента супружеской жизни. Он спросил сексолога, стоит ли ему принять ситуацию и отступить или постараться упорствовать и уговорить ее пойти на терапию.

По мнению Коннолли, упорствовать надо, поскольку причины сниженного либидо неизвестны, а узнать их стоит. «На либидо могут влиять тревожность, а также депрессия, стресс, гормональный дисбаланс, непринятие образа своего тела, проблемы в отношениях, лекарства, болезни. Мне не нравится выражение "прекрасные друзья", ведь вам больно быть не партнером, а другом», — ответила сексолог. Она также порекомендовала не стыдить партнершу, а вовлечь ее в общую попытку улучшить качество жизни для обоих.

Ранее коуч по отношениям Колин Нолан посоветовала женщине, начавшей романтическую переписку с женатым коллегой, прекратить флирт и подумать о своих отношениях. Она указала на то, что связь с женатым мужчиной неизбежно повлечет душевную боль и стресс.