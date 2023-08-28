Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:14, 28 августа 2023Забота о себе

Флиртующим с женатыми сослуживцами женщинам дали совет

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Женщине, начавшей романтическую переписку с женатым коллегой, следует прекратить флирт и подумать о своих отношениях. Такой совет дала коуч по отношениям Колин Нолан, пишет Daily Mirror.

К Нолан обратилась 28-летняя девушка, которую влечет к женатому бывшему сослуживцу. По ее словам, между ними много общего и в других обстоятельствах они могли бы стать прекрасной парой. «Он сам написал мне, и вскоре наши сообщения стали кокетливыми и немного озорными. Я всегда считала его очень привлекательным и знаю, что тоже ему нравлюсь. Но дело в том, что он женат, у него двое детей, поэтому начинать с ним что-то неправильно», — написала читательница.

Женщина добавила, что тоже состоит в длительных отношениях, и хотя любит партнера, не очень счастлива с ним. По ее словам, он стал скучным, интересуется только работой и не дает нужных ей эмоциональных и сексуальных впечатлений.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

В ответ на письмо Нолан указала, что связь с женатым мужчиной неизбежно повлечет душевную боль и стресс, поэтому она посоветовала прекратить флирт как можно скорее. Коуч также рекомендовала заняться решением проблем в собственных отношениях. «Чтобы было счастье, нужны усилия обоих, поэтому я не думаю, что правильно винить только партнера в отсутствии веселья. Что лично вы сделали, чтобы не было скучно?» — поинтересовалась Нолан.

Ранее Колин Нолан дала совет родителям юноши, который переспал с замужней женщиной. Нолан посоветовала поговорить с ней и даже предложить дружескую поддержку.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры

    Встроенный в Windows 11 архиватор раскритиковали

    В Турции подтвердили визит Эрдогана в Россию

    Индийская сторона подтвердила участие Лаврова в саммите G20

    В Москве восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком

    Житель Подмосковья украл более сотни пылесосов на миллионы рублей

    Региону России предрекли сложнейшую ситуацию из-за погоды

    Россиянин не захотел переезжать в новостройку и устроил стрельбу

    Двое москвичей больше месяца устраивали вечеринки рядом с телом отца

    В Белгороде решили обклеить окна школ бронированной пленкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости