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08:32, 15 августа 2023Забота о себе

Родителям переспавшего с замужней женщиной юноши дали совет

Коуч Нолан: переспавшей со студентом замужней женщине стоит подумать о браке

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Замужней женщине, переспавшей со студентом, стоит подумать о своем браке и решить, хочет ли она сохранить его, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.

К Нолан обратилась мать 19-летнего студента, который перед учебой в университете навестил родной город, напился и переспал с замужней и воспитывающей ребенка 28-летней дочерью старых друзей родителей.

«Он ужасно себя чувствовал, был полон вины и сожаления, но теперь та постоянно ему пишет, просит встретиться снова, шлет полуобнаженные фото. Он признался мне и, конечно, получил взбучку, но я посоветовала вежливо закончить общение и перестать отвечать», — рассказала мать, отметив, что женщина не успокоилась, и теперь юноша боится, что разрушит отношения мужа и жены и дружбу двух семей.

В ответ Нолан дала совет поговорить с женщиной. «Ей может потребоваться дружеская поддержка. Кажется, ее брак трещит по швам. Не думаю, что она бы спала с вашим сыном или писала ему, если бы была по-настоящему счастлива в отношениях», — предположила она.

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Коуч подчеркнула, что связь со студентом, который уедет из города вскоре, — не то, что нужно такой женщине. Матери студента она посоветовала поговорить с ней о возможных последствиях развода и о том, чего она хочет от жизни.

Может быть, на самом деле она хочет развестись, но не готова себе или кому бы то ни было в этом признаться. Или ей плохо и ей нужна поддержка. Ну а ваш сын точно вынес свой урок, но скоро он уедет учиться и, надеюсь, это поможет обоим двигаться дальше

Колин Ноланкоуч по отношениям

Ранее Нолан дала совет жене, муж которой ревнует ее к вынужденному общению с бывшим избранником. По словам специалистки, чтобы избежать ревности, нужно поговорить о границах общения.

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    Александра Лисица
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