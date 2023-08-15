Родителям переспавшего с замужней женщиной юноши дали совет
Замужней женщине, переспавшей со студентом, стоит подумать о своем браке и решить, хочет ли она сохранить его, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.
К Нолан обратилась мать 19-летнего студента, который перед учебой в университете навестил родной город, напился и переспал с замужней и воспитывающей ребенка 28-летней дочерью старых друзей родителей.
«Он ужасно себя чувствовал, был полон вины и сожаления, но теперь та постоянно ему пишет, просит встретиться снова, шлет полуобнаженные фото. Он признался мне и, конечно, получил взбучку, но я посоветовала вежливо закончить общение и перестать отвечать», — рассказала мать, отметив, что женщина не успокоилась, и теперь юноша боится, что разрушит отношения мужа и жены и дружбу двух семей.
В ответ Нолан дала совет поговорить с женщиной. «Ей может потребоваться дружеская поддержка. Кажется, ее брак трещит по швам. Не думаю, что она бы спала с вашим сыном или писала ему, если бы была по-настоящему счастлива в отношениях», — предположила она.
Коуч подчеркнула, что связь со студентом, который уедет из города вскоре, — не то, что нужно такой женщине. Матери студента она посоветовала поговорить с ней о возможных последствиях развода и о том, чего она хочет от жизни.
Может быть, на самом деле она хочет развестись, но не готова себе или кому бы то ни было в этом признаться. Или ей плохо и ей нужна поддержка. Ну а ваш сын точно вынес свой урок, но скоро он уедет учиться и, надеюсь, это поможет обоим двигаться дальше
Ранее Нолан дала совет жене, муж которой ревнует ее к вынужденному общению с бывшим избранником. По словам специалистки, чтобы избежать ревности, нужно поговорить о границах общения.