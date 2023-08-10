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11:00, 10 августа 2023Забота о себе

Отправляющейся в командировку с бывшим женихом замужней женщине дали совет

Коуч Нолан: если придется общаться с экс-избранником, нужно выставить границы

Фото: Peerayut Chan / Shutterstock / Fotodom

Чтобы муж не ревновал к вынужденному общению с бывшим избранником, нужно поговорить о границах общения, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.

К ней обратилась замужняя женщина, отправляющаяся в рабочую командировку за границу на год с бывшим женихом в числе других коллег. Сейчас они с бывшим избранником живут в разных странах, однако в командировке им придется работать вместе. «Он говорит, что ему не нравится, что я каждый день буду проводить с парнем, с которым была помолвлена, ездить на задания, останавливаться в отелях. Я понимаю, что он переживает, но это я порвала с бывшим годы назад», — написала она. Женщина спросила, прав ли муж или ведет себя по-детски.

По мнению Нолан, муж имеет право на ревность. Он прав в том, что говорит о своем беспокойстве, а не скрывает его от жены. Она предложила выставить границы в общении с бывшим, о которых будет осведомлен муж. «Например, вы не будете общаться за пределами рабочих задач и мероприятий. Если вы уедете за границу надолго, ваш муж мог бы к вам иногда присоединяться», — дала рекомендацию Нолан. «Надеюсь, он поймет, что переживать о бывшем не нужно. Не злитесь, не защищайтесь: муж вас любит и просто хочет, чтобы вы его успокоили», — заключила она.

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Ранее Нолан заявила, что если трудно забыть бывшего партнера, то нужно больше вкладываться в текущие отношения. Она обратила внимание мечтающей о воссоединении с экс-избранником женщины на то, что она может путать романтические фантазии с реальной жизнью.

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    Александра Лисица
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