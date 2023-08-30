В Киеве прошла акция родственников пропавших без вести военных ВСУ

В Киеве близкие пропавших без вести военных ВСУ вышли на акцию протеста

В Киеве на акцию протеста вышли родственники и близкие пропавших без вести военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пленных, которые требуют вернуть их. Об этом пишет украинский сайт «Эспресо».

Издание сообщило, что несколько сотен протестующих вышли на акцию в центре украинской столицы. Они прошли от Европейской площади к офису президента страны Владимира Зеленского.

Они жалуются на бездействие в вопросах розыска и возвращения пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ. Также они обратили внимание на бездействие организации Красного Креста.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Украину в недоговороспособности в вопросе обмена пленными. По его словам, переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень затруднительных и непростых условиях.