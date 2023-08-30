Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:07, 30 августа 2023Бывший СССР

В Киеве прошла акция родственников пропавших без вести военных ВСУ

В Киеве близкие пропавших без вести военных ВСУ вышли на акцию протеста
СюжетПротесты на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Marko Djurica / Reuters

В Киеве на акцию протеста вышли родственники и близкие пропавших без вести военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пленных, которые требуют вернуть их. Об этом пишет украинский сайт «Эспресо».

Издание сообщило, что несколько сотен протестующих вышли на акцию в центре украинской столицы. Они прошли от Европейской площади к офису президента страны Владимира Зеленского.

Они жалуются на бездействие в вопросах розыска и возвращения пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ. Также они обратили внимание на бездействие организации Красного Креста.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Украину в недоговороспособности в вопросе обмена пленными. По его словам, переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень затруднительных и непростых условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Российские самолеты устроили охоту за скоростными катерами ВСУ в Черном море. Потоплены шесть кораблей Украины

    Крымский мост защитили от атак катеров-камикадзе ВСУ баржами

    Россиянкам назвали модную замену резиновым сапогам

    Губернатор объявил о возобновлении работы аэропорта Пскова после атаки дрона

    После смены бренда Domino's Pizza в России пообещали новое меню

    Названо основное условие при выборе между ПВО и РЭБ для уничтожения БПЛА

    Бывший солист группы «Чай вдвоем» раскрыл причину распада дуэта

    Под Воронежем дрон уничтожил сельский туалет

    Диверсант осужден на 12 лет за подготовку теракта с ракетой в Брянской области

    У российского школьника остановилось сердце после употребления энергетика и комы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости