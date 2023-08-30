В Белом доме отреагировали на ход украинского контрнаступления

Белый дом: ВСУ достигают постепенного прогресса в ходе контрнаступления

Темп украинского контрнаступления хоть и низкий, но соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигают постепенного прогресса в своих действиях. США намерены продолжать поставки необходимого Киеву вооружения. С такими заявлениями на брифинге выступил координатор по стратегическим коммуникациям и представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

«Боевые действия продолжаются, украинцы все еще осуществляют постепенный прогресс в ходе контрнаступления [на российские позиции]», — сообщил Кирби. Он добавил, что на многих направлениях идут кровопролитные боестолкновения.

Ранее он заявил о возможных планах США ввести новые санкции против Москвы из-за якобы наращивания военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи. Он также добавил, что США будут вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам, и пресекут все попытки получения военных средств у других стран.