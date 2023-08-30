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10:11, 30 августа 2023Мир

Премьер Японии съел продукты из Фукусимы

Премьер-министр Японии Кисида на обед съел продукты из префектуры Фукусима

Фото: Hiro Komae / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на обед съел морепродукты, а также свинину, рис и дыню, произведенные в регионе Фукусима, где в море сбросили зараженную воду из атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом со ссылкой на японских журналистов передает ТАСС.

Глава правительства за обедом обсудил с министрами сброс воды с АЭС. При этом он съел сасими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных в префектуре Фукусима, где находится станция.

«Было очень вкусно, а осьминог — особенно, он очень мягкий», — признался журналистам министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

24 августа руководство АЭС «Фукусима-1» начало сброс в море зараженной воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Всего должны сбросить около 8 тысяч кубометров воды.

Утверждается, что эта вода прошла очистку от радионуклидов, за исключением трития. В случае превышения радиационного фона сброс пообещали прекратить.

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    Александр Слабиев
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