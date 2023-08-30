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13:09, 31 августа 2023Моя страна

В Бурятии выпустили на волю спасенную на дороге крякву

В Бурятии выпустили на волю крякву, спасенную на автотрассе

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

В Бурятии выпустили на волю крякву, спасенную несколько месяцев назад на одной из автомобильных дорог региона. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на руководительницу Бурприроднадзора Марину Дамдинову.

По ее словам, ослабевшего птенца нашла на автотрассе семейная пара из села Кома Прибайкальского района. Они решили приютить маленькую крякву.

«Супруги ухаживали за птицей два месяца — ловили ей кузнечиков, собирали водоросли в пищу и даже дали ей прозвище — Чивчив», — рассказала Дамдинова.

Когда птица выросла и окрепла, ее решили выпустить в естественную среду обитания. Для этого крякву вывезли на озеро Колок, которое входит в состав Прибайкальского заказника, где запрещена охота и уткам ничего не угрожает. Отмечается, что Чивчив хорошо села на воду и прибилась к сородичам.

Ранее в августе сообщалось, что волонтеры фонда помощи животным «Найда» в Великом Новгороде спасли кота по кличке Сыночка, который почти месяц прожил без еды и воды в запертой комнате.

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    Варвара Кошечкина
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