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18:00, 18 августа 2023Моя страна

В Великом Новгороде спасли запертого почти на месяц в комнате кота

В Великом Новгороде волонтеры спасли запертого на месяц в комнате кота Сыночку

Фото: Emilia Niedźwiedzka / Unsplash

Волонтеры фонда помощи животным «Найда» в Великом Новгороде спасли кота по кличке Сыночка, который почти месяц прожил без еды и воды в запертой комнате. Об этом сообщает MK.RU.

По словам активистов, животное находилось в полуживом состоянии. Оно случайно оказалось запертым в съемной комнате, после того как его хозяина забрали в дом престарелых. Сначала кот питался едой, которую смог найти в помещении, а потом принялся есть обои.

Соседи связались с хозяйкой жилья, которая в настоящее время восстанавливается после хирургической операции и не имеет возможности приютить животное. Волонтеры надеются, что неравнодушные люди заберут питомца.

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    Карина Черных
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