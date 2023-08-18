В Великом Новгороде спасли запертого почти на месяц в комнате кота

В Великом Новгороде волонтеры спасли запертого на месяц в комнате кота Сыночку

Волонтеры фонда помощи животным «Найда» в Великом Новгороде спасли кота по кличке Сыночка, который почти месяц прожил без еды и воды в запертой комнате. Об этом сообщает MK.RU.

По словам активистов, животное находилось в полуживом состоянии. Оно случайно оказалось запертым в съемной комнате, после того как его хозяина забрали в дом престарелых. Сначала кот питался едой, которую смог найти в помещении, а потом принялся есть обои.

Соседи связались с хозяйкой жилья, которая в настоящее время восстанавливается после хирургической операции и не имеет возможности приютить животное. Волонтеры надеются, что неравнодушные люди заберут питомца.

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