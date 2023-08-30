Стало известно о подготовке ВСУ оборонительных позиций на купянском направлении

Боец ЗВО: ВСУ активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно готовят оборонительные позиции на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), передает РИА Новости.

По его словам, на этом участке фронта противник не идет в контрнаступление, поскольку российские военные имеют здесь численное превосходство в личном составе и технике.

«Он обороняется, начинает уже плотно готовить траншеи, наблюдаем мы новые отрытые блиндажи, новые траншеи. Противник ждет нашего наступления и плотно готовится к обороне. Также минирует основные дороги уже в своем тылу непосредственно, и ждет нас к себе в гости», — пояснил боец.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что ВСУ не ожидали прорыва фронта российскими войсками в Харьковской области. Как отмечают в издании, начавшееся летом контрнаступление украинской армии предполагало переход России к обороне, однако в первой половине августа ВС РФ смогли начать наступление на Купянск и его окрестности.