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18:03, 29 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о заставшем ВСУ врасплох прорыве ВС России под Харьковом

The Guardian: прорыв ВС России фронта под Харьковом застал ВСУ врасплох
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали прорыва фронта российскими военными в Харьковской области. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В материале издания отмечается, что начавшееся летом контрнаступление ВСУ предполагало переход России к обороне, однако в первой половине августа Вооруженные силы (ВС) РФ смогли начать наступление на город Купянск и его окрестности. «Украинцы оказались застигнутыми врасплох, и фронт сдвинулся», — говорится в статье.

В газете также указали на существующие в украинской армии опасения, что российские войска уничтожат подразделения ВСУ в Купянске подобно тому, как это было в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) весной, выстроив новую линию обороны по реке Оскол.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что благодаря действиям российских военных потери ВСУ под Купянском растут и уже сопоставимы с боями за Артемовск.

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    Алевтина Запольская
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