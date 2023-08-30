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17:03, 30 августа 2023Путешествия

Турист попытался похитить и изнасиловать ребенка в отеле и попался

Турист попытался изнасиловать мальчика в отеле Лас-Вегаса и попал в полицию

Фото: Steve Marcus / Reuters

Турист попытался похитить и изнасиловать ребенка в отеле Лас-Вегаса и попался полиции. Об этом сообщил телеканал KTNV.

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в гостинице The Grandview. По данным полиции, уроженец Флориды Шелдон Барбер (Sheldon Barber) бродил около бассейна, пристально смотрел на отдыхающих и вел себя подозрительно.

Одна из отдыхающих рассказала, что Барбер подошел к ее сыну в бассейне и протянул ему руку. Мальчик подумал, что мужчина хотел поздороваться с ним, но вместо этого турист вытащил его из воды и попытался увести. Тогда ребенок побежал к матери и пожаловался, что незнакомец попросил его сходить с ним в туалет. Другие постояльцы отеля запомнили, как американец долго следил за семьей с маленькой девочкой, которой предположительно было около четырех лет.

Отдыхающие обратились в полицию. Правоохранители нашли у Барбера пищевую добавку для повышения потенции и сочли нужным его арестовать. Мужчине предъявили несколько обвинений, включая попытку похитить и совратить несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что 48-летний британский турист домогался 10-летней девочке в отеле на Кипре. Теперь его ждет судебное разбирательство.

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    Мария Борисова
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