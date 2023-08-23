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15:05, 23 августа 2023Путешествия

Турист домогался 10-летней девочки на Кипре и попал под суд

Британца арестовали на Кипре по подозрению в насилии над несовершеннолетней

Фото: Marinos Meletiou / Reuters

Британского туриста арестовали на Кипре по подозрению в сексуальных домогательствах после жалобы 10-летней девочки. Об этом сообщило местное издание Paphos Press.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 20 августа, в одном из отелей Пафоса. В полицию обратились родители пострадавшей. Они сообщили, что 48-летний постоялец из Великобритании подверг их 10-летнюю дочь сексуальным домогательствам.

Как написало издание, 21 августа мужчина предстал перед окружным судом Пафоса, который вынес постановление об аресте на восемь дней. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее пятеро французских туристов изнасиловали 18-летнюю британку на Майорке. Они познакомились с девушкой в ночном клубе, а потом отвезли в отель. Туристке удалось сбежать и обратиться за помощью.

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    Мария Борисова
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