Порнозвезда раскрыла реакцию мужа на ее съемки с другим мужчиной

Американская порнозвезда Lena The Plug (настоящее имя — Лена Нерсесян) раскрыла реакцию мужа, порноактера Адама Грэндмейсона на ее работу с другим мужчиной. О влиянии съемок в интимных сценах с порноактером на ее отношения с супругом звезда фильмов для взрослых рассказала в эфире подкаста Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

По словам Нерсесян, после того как она вернулась домой со съемок в порно с другим мужчиной, супруг подошел к ней и начал расспрашивать ее о впечатлениях от работы с новым партнером. «Я пыталась давать односложные ответы. На самом деле я не хотела говорить об этом и не знала, как это делать, но Адам продолжал задавать мне вопросы, (...) и тогда я ему рассказала все и была даже слишком честна, признавшись, что мне понравилось сниматься с другим», — вспомнила она.

Как отметила порноактриса, супруг не ожидал, что она поделится с ним всеми подробности съемок. Нерсесян добавила, что некоторое время ее общение с мужем было странным. «Адам шутил, что я ему изменила», — объяснила она. В конце концов отношения супругов наладились.

Ранее Нерсесян пожаловалась на трудности, с которыми она сталкивается при воспитании их с Грэндмейсоном дочери. Она сравнила жизнь с ребенком с зоопарком.

Нерсесян и Грэндмейсон поженились в 2023 году. Супруги вместе снимаются в фильмах для взрослых.