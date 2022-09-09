Популярная порноактриса пожаловалось на трудности материнства

Американская порноактриса Lena The Plug сравнила жизнь с маленькой дочерью с зоопарком

Популярная американская порноактриса Lena The Plug (настоящее имя — Лена Нерсесян) рассказала, с какими трудностями она сталкивается при воспитании маленькой дочери от блогера Адама Грэндмейсона, более известного как Adam22. В подкасте, опубликованном на YouTube, знаменитость сравнила свою жизнь с зоопарком.

«Этим утром Паркер (дочь Нерсесян — прим. «Ленты.ру») проснулась в 06:30. А мне очень тяжело вставать рано утром, мне всегда нужна чашка кофе. Я была очень уставшей. Тогда дочь пошла к Адаму. (...) Он проснулся, посмотрел на нее и увидел, что она пытается передать ему что-то. И он спросил: "Почему она держит в руках сто долларов?" И тогда я вскрикнула: "Где она взяла сто долларов?" Я встала с кровати, пошла смотреть, откуда она могла взять деньги», — вспомнила порноактриса.

Как отметила Нерсесян, пока она пыталась понять, где ее маленькая дочь нашла деньги, девочка успела перебраться в ванную комнату. По словам порноактрисы, ребенок взял ее консилер и измазал им себе все лицо. «Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы смыть консилер с ее лица. Она кричала, вырывалась и вся покраснела. (...) Каждый день, с момента, когда я просыпаюсь, и до того, как я ложусь спать, — это настоящий зоопарк», — пожаловалась она.

Звезда фильмов для взрослых также рассказала, что из-за ребенка не может ходить по магазинам, потому что дочь не любит поездки в машине, а оставить ее дома одну нельзя. «Я не езжу за едой. Я заказываю продукты. (...) Если мне что-то нужно завтра, я просто это закажу на Amazon (крупный американский интернет-магазин — прим. «Ленты.ру»)», — отметила она.

Перед этим Нерсесян сообщила, что ее свадьба с Грэндмейсоном сорвалась. Как объяснила порноактриса, место, где она хотела бы провести церемонию, оказалось слишком дорогим. Знаменитость уточнила, что у нее с женихом есть деньги, но они не будут платить за это место, так как его цена «слишком неприличная».

Нерсесян и Грэндмейсон встречаются уже несколько лет. В ноябре 2020 года у пары родилась дочь Паркер. В мае 2021 года блогер сделал порноактрисе предложение руки и сердца, и она согласилась.