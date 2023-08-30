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20:56, 30 августа 2023Среда обитания

Ценам на электрокары предрекли снижение по одной причине

Эксперт Хазанов: электрокары могут подешеветь из-за падения цен на литий

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Цены на электромобили во всем мире могут снизиться на фоне удешевления лития — ключевого компонента для аккумуляторов. Такую динамику стоимости машин на электродвигателях предрек независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов, пишет «Прайм».

Специалист отметил, что фьючерсы на литий на LME за месяц подешевели на 23 процента, торгуясь 29 августа по 32,75 тысячи долларов за тонну. Хазанов видит причину подобных изменений в росте числа проектов по добыче этого металла. По словам эксперта, падение цен на литий может снизить стоимость электрокаров для потребителей.

Однако в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы — возникший на рынке избыток предложения приведет к остановке проектов по его добыче и восстановлению дефицита этого металла. Хазанов отметил, что литий-ионные аккумуляторы ставит в свою продукцию не только Tesla, но и другие крупные производители электромобилей.

Ранее в России предложили обязать АЗС заправлять электромобили. Однако в Green Drive предупредили, что лишь 10–15 процентов автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности (не менее 60 киловатт), необходимые для установки быстрых ЭЗС.

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    Нина Ташевская
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