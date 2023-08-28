В России предложили обязать АЗС заряжать электромобили

«Ъ»: Правительство предложило обязать АЗС заряжать электромобили

Правительство России предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минэкономики установит критерии, по которым будут выбирать места установки ЭЗС, включая протяженность транспортных сетей, их категорию и экономическую целесообразность.

Однако в Green Drive предупредили, что лишь 10–15 процентов автозаправок в России имеют свободные электросетевые мощности (не менее 60 киловатт), необходимые для установки быстрых ЭЗС. В компании отметили, что при отсутствии доступных сетей стоимость техприсоединения станции может составлять от 1,5 миллионов до 7 миллионов рублей за 150 киловатт

Ранее стало известно, что в России на законодательном уровне захотели разрешить переделывать обычные автомобили в электрические.