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20:24, 22 августа 2023Среда обитания

В России разрешат делать из обычных автомобилей электрокары

«Газета.Ru»: в России разработали проект ГОСТа по переделке машин в электрокары

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России на законодательном уровне захотели разрешить переделывать обычные автомобили в электрические. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал представитель «Автотор Холдинга» Александр Сорокин.

Так, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» создал проект ГОСТа, который предусматривает переделку обычных машин с двигателями внутреннего сгорания в электрокары.

В документе указано, что, если производитель единожды сертифицировал машину, которая переделана в электромобиль, то он получит право выпускать подобную модель в промышленном масштабе.

Ранее из опроса «Группы Ренессанс страхование» и «Авито Авто» стало известно, что почти каждый третий россиянин хочет превратить свою машину в электрокар. Больше всего такой переход заинтересовал молодых людей в возрасте до 24 лет.

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    Нина Ташевская
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